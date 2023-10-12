CITIZEN千彩之海AT8188-64L以雙層表盤設計，詮釋於海底洞窟內仰望海平面時的斑斕美景，5萬5800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN千彩之海BN0166-01L藍綠雙色調表圈搭配結構色表盤，展現陽光下波光粼粼的海面，1萬6800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN千彩之海CB0215-18L簡約的大三針配置搭配無表耳設計與髮絲紋打磨，呈現內斂精緻的氣質，3萬5800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN千彩之海ES9460-61L以8時位置鑽石搭配立體晶透羅馬數字時標，呈現海平面下生機盎然的景象，3萬8900元。（CITIZEN提供）

CITIZEN千彩之海EW5591-60L有著獨特矩形表殼，以鑽石與晶錐造型時標展現海洋生命力，1萬7800元。（CITIZEN提供）

以實境節目《哈囉！毛小孩》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎的黃偉晉，平日經常在IG曬在海邊裸露上半身的肌情性感美照，而有「海王子」之美譽，昨日他受邀出席CITIZEN新款千彩之海限定款腕表記者會，見到海洋色彩的五款腕表，忍不住高呼「好想全部都買！」

以歌手出身，卻以主持人入圍主持人獎，黃偉晉坦承自己也很意外，尤其最近接連受邀出席時尚活動，儼然成為「時尚咖」，展現他跨界發展多才多藝、又兼具不凡品味的一面，不過熱愛歌唱的他還是把音樂創作放第一位，新近推出新單曲《伴》，大方露出好身材，還將在下個月在香港出席「CreaLife Live Tour」演唱會。

昨日黃偉晉身穿一襲深藍色西裝，佩戴CITIZEN千彩之海光動能全球電波對時腕表，把自己全身包緊緊，讓人見不到他的好身材，倒是一身俐落造型，更加凸顯他的時尚專業形象，頗有為金鐘獎紅毯提前熱身的意味兒。

CITIZEN的千彩之海限定款腕表總共有五款，是以孕育盎然生機的海洋為設計靈感，用FUJIFILM印刷技術呈現獨特的藍綠色調「結構色表盤」，且可隨著角度光線的不同，呈現不同的視覺效果，猶如海洋千變萬化或豐富多變的自然面貌，是表壇第一個採用FUJIFILM印刷「結構色表盤」技術的腕表，且使用100％可回收材製成，展現CITIZEN對海洋生態與環境保育的承諾。

FUJIFILM公司生產的結構色墨水不同於傳統墨水染色，可利用油墨內的微細結構反射不同波長的光，如自然界中貝殼、蝴蝶翅膀和孔雀羽毛千彩絢爛的視覺效果，即是大自然結構色的實例，如今運用在CITIZEN千彩之海的表盤上，可說別具創意，全系列包括男女表，並融入CITIZEN最引以為傲的光動能技術。