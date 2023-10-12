副總統、民進黨總統參選人賴清德（中）12日到桃園大廟景福宮參香。（賴佑維攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德12日到桃園護國宮參香，他說，台灣是民主的國家，要在民主的道路上走，要創造兩岸的和平，未來會視為當總統的使命。賴清德也強調，和平一定要兼顧尊嚴、對等，才是真正的和平。

賴清德12日到桃園接連參香，包含桃園護國宮、桃園大廟景福宮、大檜溪福元宮、南崁五福宮。首站護國宮賴清德在法道心師父及黨籍立委參選人范綱祥、劉仁照、彭俊豪、黃士杰陪同下完成儀式。

賴清德致詞表示，台灣是民主的國家，要繼續在民主的道路上走，要創造兩岸的和平，這不只是他的使命。賴清德說，民進黨過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥。而他會把和平視為當總統的使命，維持兩岸的和平。

賴清德也說，和平一定要兼顧我們的尊嚴、對等，才是真正的和平。賴清德強調，要跟在地各位立委一起打拚、合作，建立對等、尊嚴的和平，讓國家的主人在這片土地安居樂業。

第2站景福宮中，賴清德也說，在台南市長時，曾和多個企業工會組成做工行善團，幫窮人整理房子，他們足跡遠赴高雄、屏東、南投、嘉義，未來有機會當選，希望發揮開漳聖王慈悲，把善事擴展到全台。