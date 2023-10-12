馬來西亞女星曾若冰曾在電影《初戀紅豆冰》飾演年輕時的李心潔，清新脫俗外型令人印象深刻，但她為愛淡出演藝圈，生了一對兒女後在直播平台復出，在網上小有人氣。日前在直播平台才出現替曾若冰集氣的影片，怎料，今（12日）被證實搶救2天無效宣告不治，得年36歲。

綜合馬來西亞報導，女星曾若冰2天前因心臟驟停，由家人緊急送醫搶救，她平時開直播的平台「Coby Haus CobyDaddy」10日才發布影片，請網友們一起替曾若冰祈禱，「希望大家的祝福祈禱讓若冰更多正能量」，也強調大家不要打擾她的家人；不過，都沒有正面提及曾若冰發生什麼事情。

事隔2天，當地媒體報導曾若冰死訊，從家屬發出的訃聞得知，12、13日為曾若冰設靈堂，14日將舉行出殯儀式；而直播平台今日也在臉書哀悼，「親愛的若冰，安息。你陽光的笑容會永遠留在我們心裡」。曾若冰最後一次更新臉書時間是10月7日，之後就傳出她心臟驟停的消息。

曾若冰昔日在電影《初戀紅豆冰》中與張棟樑有對手戲，她當時飾演女主角李心潔的年輕版，還是由阿牛主動邀請她，她為了這部電影剪去招牌長頭髮。不過，曾若冰結婚生子便淡出演藝圈，之後偶爾在直播平台露面，她的驟逝讓網友都十分詫異。