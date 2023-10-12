美國國務卿安東尼•布林肯(Antony Blinken)剛剛抵達以色列特拉維夫，表明華盛頓在哈瑪斯武裝分子襲擊後，對以色列的堅定支援，並努力防止衝突擴大。

布林肯在下飛機後，隨後與以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)會面，他說：「我們在這裡，我們不會去任何地方」，意思是堅定的支持以色列。

布林肯在聯合記者會，自己也有猶太血統，因此特別感同深受。布林肯先講述了他的祖父逃離俄羅斯大屠殺的故事，然後是他繼父在大屠殺集中營中倖存下來的故事。

Blinken, Netanyahu speak as Israeli military strikes Port of Gaza

接著他說：「我個人理解哈瑪斯的屠殺給以色列猶太人，與世界各地的猶太人都帶來震驚與痛苦」

「我也以丈夫和孩子的父親的身份來到你們面前。當我看到被殺害的家庭的照片時，我很難不想起自己的孩子。這是哈瑪斯無數的恐怖行為之一，其一連串的暴行和不人道行為，讓人想起伊斯蘭武裝團體當時造成的恐懼。」

「然而，就在我們對哈馬斯的墮落感到震驚的同時，我們也對以色列公民的勇敢感到鼓舞。我看到祖父開車一個多小時的車，來到被圍困的農場，身上只帶著一把手槍，只為了救出了他的孩子和孫子。 有死去的母親用自己的身體保護了十幾歲的兒子，犠牲自己的生命，給了他第二次生命。儘管農場安全人員數嚴重不足，但他們仍然迅速集結起來，以保衛他們的朋友和鄰居。」

他還指出以色列人民「非凡的團結」、排著長隊等待捐血的人們、從國外飛回家的預備役軍人都值得敬佩。

布林肯繼續說道：「以色列人民長期以來一直為自己的自力更生和自衛能力感到自豪，即使險阻重重也是如此。」

「我代表美國，向以色列傳達：你們雖然有足夠強大的力量來獨立保衛自己，但別忘記美國仍在，你們並不會孤單，我們永遠在你們身邊。」

布林肯重申了美國對其他行為者（無論是國家還是非國家）「美國是以色列的後盾。」

布林肯表示，美國正在兌現承諾，提供攔截飛彈以補充鐵穹系統以及其他防禦設備。第一批美國軍事支援物資已經抵達以色列，更多物資正在運送途中。