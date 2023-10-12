第六屆台胞社團論壇12號在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕式並講話。他表示，台胞社團論壇是加強兩岸民間交流合作，促進兩岸同胞心靈契合的重要平台，希望廣大台胞社團看清歷史大勢，把握兩岸關係發展正確方向，共同推動兩岸關係和平發展。要助力兩岸融合發展，讓更多台胞共用大陸現代化建設的廣闊機遇和發展成果，

王滬寧強調，要堅定貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，擴大兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，團結廣大台灣同胞，攜手共創祖國統一和民族復興的美好未來。此外，還要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定。

此次論壇包含大陸中央和國家機關有關部門、相關黨派，海內外台胞代表，大陸台聯理事、名譽理事等共約300人參加。新黨主席吳成典，勞動黨主席吳榮元，海外台胞社團負責人代表潘玲榮、常住大陸台胞青年代表孫志全也在會中致詞。