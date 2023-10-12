今年國慶焰火提早20分鐘施放、無人機表演臨時喊卡、滅火器樂團進場等紛爭，引發討論。台中市長盧秀燕強調，台中市府概括承受，向國人同胞表示抱歉。國民黨台北市議員游淑慧表示，盧秀燕的回應，展現出一位首長的高度與東道主的客氣，反倒是立法院副院長蔡其昌發文，讓人覺得急忙政治操作，把格局給做小了，兩人格局可說高下立判。

游淑慧今(12日)在臉書粉專表示，台中國慶焰火提早釋放，被民眾罵翻。盧秀燕回應，展現出一位首長的高度與東道主的客氣，反倒是讓人覺得立法副院長蔡其昌發文，急忙政治操作，把格局給做小了。

游淑慧接著指出，面對外界質疑焰火提早釋放，總統府協助澄清，台中市府及主辦單位慶籌會也分別為此事向大眾表達歉意與檢討，共同承擔責任。滅火器樂團進場爭議，盧秀燕不但幫警察說話，也沒有抨擊滅火器開錯路，反而表達自己願盡地主之誼，請滅火器吃飯以示歉意。

游淑慧點出，蔡其昌發文，卻是極盡收割之能事，先說自己多努力爭取辦在台中後，再把焰火提早、無人機無法起飛等責任，全數都責怪盧市府，完全罔顧主辦單位是慶籌會的事實。

游淑慧表示，盧秀燕大氣致歉、蔡其昌甩鍋，兩人格局高下立判。目前中央跟地方確實有共識要一起扛責，就只有蔡其昌小肚雞腸、見獵心喜，伺機抨擊盧秀燕，最終不只自己翻車，更連累總統蔡英文。但當出現問題時，盧秀燕選擇坦然致歉、一肩扛起，沒有怪東怪西，這就是氣度與擔當。