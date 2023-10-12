田亞霍11日現身音樂會祝賀李東軒。（邦寧傳播提供）

李東軒11日舉辦生日音樂會。（邦寧傳播提供）

李東軒暌違2年推出全新EP《變了也沒變》，昨（11日）迎接33歲生日的他，特別舉辦生日音樂會，「歌壇神雕俠侶」美譽的父母康雷、張鴻為獨子聯袂現身，一家3口相隔6年再合體，張鴻特別與兒子合唱情歌〈北極雪〉，畫面溫馨。此外，好友田亞霍也暫拋繁忙行程，現身與李東軒合唱〈You’re my everything〉。

李東軒EP宣傳如火如荼，粉絲反應熱烈，讓他萌生答謝之意，原本想辦生日會回饋粉絲，但起心動念後，規模、內容越想越周延，乾脆辦成生日音樂會，讓粉絲們除了能一起慶生互動，更能有精彩的音樂會可看，一舉兩得！李東軒更親力親為，親自擔任音樂會總監，除編排、練團外，還一手包辦場地、背板、佈置，甚至親自擔任小編，在網路上回覆報名任何需要。

提到10月11日出生，李東軒打趣說，原先應該是國慶寶寶，「但因爲頭太大，媽媽生不出來」，逗得全場大笑！又說頭大代表還會再長高，並舉自己為例，他身高180公分體格，「感謝父母為我生了一副好體格！生日念父母恩」，而母子合唱〈北極雪〉也不需再額外排練，因為這首陳慧玲和馮德倫的經典情歌，是母子2人的拿手合唱曲，「大約十幾年前在音樂教室，媽媽在教學生，我就是跟她合作的助教，一起唱給學生聽」，因此2人在生日會合唱這首歌別具意義。