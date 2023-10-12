大陸55歲女歌手黃綺珊外型普通，但擁有動人嗓音，因此被嘲是「最醜歌后」，她曾在台灣發行專輯《躲在音樂背後的人》，離婚後她返回大陸進軍歌壇，優異表現讓她接連獲獎，2013年參加《我是歌手》第一季一路唱到總決賽，成為家喻戶曉的歌手；近年她的消息極少，日前她的最新影片曝光，網友驚訝發現她外型似乎變了。

黃綺珊擁有粗曠成熟外型，卻有充滿治癒感的嗓音，因此被粉絲稱為「黃媽」，近日網上流傳一段黃綺珊的影片，只見她穿著小香風外套，五官變得十分精緻，和過去的模樣有著不小落差，令網友們表示：「直接大媽變少婦，黃媽變黃妹」、「黃媽變吉娜」、「美顏開得也太離譜了」、「這沒整容我是不信的」、「郎朗老婆什麼時候唱歌這麼好聽了」、「不相信黃媽是真實的美的，都去她的現場看看以下是網友的現場實拍圖，黃媽有馬甲線哦」、「這難道不是換人了？太誇張了」、「第一眼我以為是佟麗婭」。

而從黃綺珊的近照看，已經很難聯想過去的她，她身型上瘦了一圈，變得十分苗條，配上合適淡妝，看起來頗為知性，變化超級驚人。黃綺珊過去曾接受專訪，透露小時候曾埋怨媽媽沒把自己生得漂亮一點，更被經紀公司要求整形，但她堅定拒絕：「你不要看我的臉，你聽我聲音。聽黃曉霞唱歌你不要看她，你就閉著眼聽她就得了」，如今靠著自律變美，讓許多人感到驚訝。