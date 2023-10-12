中華男足展開2026年世足資格賽征戰，今晚於高雄國家體育場首戰東帝汶，上演正式國際賽首秀的小將游耀興及歸化前鋒安以恩上演「安興連線」，安以恩兩度助攻游耀興破門，還策動讓陳庭揚進球的攻勢，加上「蝌蚪」柯昱廷終場前錦上添花，讓中華隊在首回合以4比0大勝東帝汶，為晉級下輪奠定好局。

中華男足在亞洲區首輪資格賽與東帝汶進行兩回合對決，因東帝汶主場不符國際賽規格，連該隊名義上的17日第2回合主場比賽都在高雄進行，12日則是中華隊貨真價實的主場，不僅要多贏鞏固第2回合優勢，也要避免讓對手取得客場進球。

中華隊一開賽就有好的開始，第4分鐘温智豪自由球前傳，安以恩反越位成功突入右側禁區輕鬆橫傳，助攻游耀興推射空門破網。東帝汶抗議越位未果，中華隊先馳得點。

上半場中華隊攻勢連連，都未能把握擴大領先的契機，直到下半場攻守換邊，第57分鐘安以恩在左側禁區起腳吊中，東帝汶後衛米蓋爾後頂解圍，卻讓埋伏在右側禁區的陳庭揚左腳低射破網。

擴大領先後中華隊乘勝追擊，3分鐘後安以恩一路殺入小禁區左側，面對東帝汶門將菲洛尼托冷靜挑傳後點，助攻游耀興頭槌破門。「安興連線」後換台電組合發威，第88分鐘李祥偉在快攻中送出漂亮直塞，助攻其台電隊友柯昱廷左腳勁射破門，鎖定最終比分。