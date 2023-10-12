影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回再議確定。向心夫婦2019年11月26日被檢察官限制出境，共計1145天，夫婦倆都終於沉冤得雪。國民黨立委王鴻薇直批，總統蔡英文當年公然說「意圖非常明顯，看到中國介入的影子」，如今卻連一句道歉都不願意還給受害者，還要裝睡多久？

「民進黨指控的烏龍共諜案，司法介入選舉莫此為甚，蔡英文應該道歉！」王鴻薇指出，這起案件期間正逢總統大選，蔡英文當時還一副撿到槍，受訪時公然的對媒體說「這個意圖是非常明顯的…都有看到中國介入的影子…」而這樣的發言，讓整起事件變成政治問題，蔡英文等於親手把向心、龔青夫婦回家之路堵上，在這期間，龔青父親中風癱瘓，她無法回家探視，連過年也無法回去，整個家裡狀況一團糟，讓人於心不忍。

王鴻薇強調，如今判決出來，當時蔡英文的受訪畫面網路上都還找得到，蔡英文一句話，讓別人受困三年，就這麼巧這起烏龍共諜案的得利者，也是蔡英文，她卻一句道歉都不願意還給受害的向心、龔青夫婦，這件案件，是蔡英文罪證確鑿的抹黑造謠，蔡英文還要裝睡多久？

王鴻薇直言，為了選舉利益，民進黨還要利用司法體系到什麼地步？