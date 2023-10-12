閻奕格近來發行新專輯《Changing Room》，並宣布將於11月4日在台北三創CLAPPER STUDIO開唱，開心向粉絲喊話，「謝謝你們這幾年不離不棄的等待，是你們一直支持我給我力量，才讓我有為自己『One Last Try』的力量。」

她近來正忙籌備演唱會，上周趁空檔飛往新加坡參加好姊妹文慧如婚禮，當時透過IG廣播功能和歌迷玩猜題遊戲，更曬出一張鑽戒照，好友、粉絲都以為她要閃婚，頻頻送上恭喜，讓她哭笑不得，趕緊澄清：「是我的好姐妹慧如要結婚了。」更不忘提醒大家，她即將開演唱會才是真的喜訊，「請大家放心，有好消息一定會通知大家。」

閻奕格「CHANGING ROOM」新歌演唱會門票將於14日上午11點在KKTIX售票系統和全家FamiPort啟售。她期待在演唱會上與歌迷們「坦誠相見」，將內心的「更衣間」搬到舞台上和歌迷分享，目前正積極備戰演出，增強自己的運動強度，原本一周健身5天，現在提升強度到一周6至7天，盼呈現最佳體態。

她說：「希望能把這幾年的心路歷程和心裡話跟大家分享，也希望現場來的歌迷朋友們，都可以從演唱會中找到勇氣和不跟風的勇敢，希望他們走出演唱會後，都是可以有滿滿的被療癒，知道永遠會有我的音樂陪伴他們。」