國民黨主席朱立倫日前提及邀請前高雄市長韓國瑜擔任國民黨副主席，今（12）日更表示此事「是韓國瑜主動提的」，引發外界討論，但韓辦對此沒有正面回應。名嘴陳揮文則公布朱立倫今日聯訪的錄音檔，指出記者是問「韓國瑜說海外擔心國民黨軟弱、沒出息，是否是喊話給黨中央」，朱立倫卻答非所問，反而抖出韓國瑜自薦當副主席的事情，直言「朱立倫跟韓國瑜的矛盾已經檯面化」，因為韓雖然沒點名，但國民黨選情悽慘，朱立倫就是戰犯之一

針對韓國瑜是被邀請、還是主動自薦擔任國民黨副主席，名嘴陳揮文今(12日)在直播節目《飛碟晚餐》中先是播放朱立倫今日受訪的錄音，並指出提問的女記者非常不禮貌，所以朱立倫才火力全開，但陳揮文也指出，「聽女記者問甚麼，再聽朱立倫答甚麼，答非所問朱立倫也是箇中高手」。

據陳揮文撥放的受訪錄音檔，女記者是向朱立倫提問：「昨天韓國瑜在台上致詞他有說到了，海內外擔心國民黨太軟弱、沒有出息，會不會覺得是在喊話給你聽？」

而朱立倫卻是回應：「我想這個韓市長，他是國民黨很重要的成員，有關他擔任副主席的事情，其實已經討論了幾個月了，其實是幾個月前，一些朋友給他的建議，他主動跟我提到這件事情，我當然是很樂意韓市長來協助黨務，同時也非常歡迎他擔任桶箍協助藍白合」。

陳揮文直言，朱立倫跟韓國瑜的矛盾已經檯面化，記者是問「韓國瑜在台上批評朱立倫」，但朱立倫的回應卻是把「韓國瑜想當副主席」這件事抖出來。陳也把時間軸列出來，10日朱立倫邀請韓國瑜當副主席、11日韓國瑜砲打黨中央、12日朱立倫爆出韓國瑜自薦當副主席，質疑朱立倫改口的原因，就是因為韓國瑜在戰鬥藍的記者會批評國民黨軟弱、沒出息，雖然韓沒有點名，但大家都知道，國民黨今天選情這麼慘，最大的戰犯就是朱立倫和侯友宜。