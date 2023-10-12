為了推廣台北市百年歷史文化，文化局也推動「文化小旅行」活動，讓市民與遊客透過旅遊的過程中，更加深度了解台北市。台北市長蔣萬安今（12）日出席「文化小旅行」發布記者會，他在會上表示，台北市是一個擁有百年歷史的城市，造就了獨特的文化底蘊，為了讓遊客能夠更深入地體驗台北市的魅力，市府推動一系列旅遊計劃。

蔣萬安表示，文化小旅行的目的是讓市民和遊客能夠深入了解台北市，不再匆匆忙忙地遊覽。例如，在百年榕樹這個地方，可以坐下來欣賞周圍的景色，觀察住戶的生活，看小朋友放學回家，或是和對面雜貨店的老闆聊聊天。這些都是非常享受的時刻，他希望大家能夠在每個旅程中多花時間，深度體驗台北的魅力。

其中，蔣萬安特別推薦文山區的小旅行，他提到，文山區是台北市的一個獨特之處，從參拜樟山寺，到貓空品嚐茶葉，再到指南宮千階步道上散步，遊客可以在這裡感受到濃厚的文化氛圍。此外，這裡還擁有動物園，適合家庭帶著孩子一同遊玩，享受親子歡樂時光。文山區的旅遊規劃非常豐富，光是探索這個區域就值得花上兩三天的時間。在這裡，可以深入體驗文山區的獨特魅力，感受台北百年歷史所帶來的文化底蘊。

他提到，台北市具有溫暖的氛圍和獨特的文化特色，這是北市引以為傲的地方。透過今天的發布會和影片拍攝，希望能夠讓大家實際體驗文化小旅行的樂趣。同時，也呼籲大家多多宣傳和推廣，吸引更多的人來台北旅遊，進而帶動觀光產業的發展。

蔣萬安最後再次承諾，將努力推動北市的旅遊發展，為遊客提供更好的旅遊體驗。他也歡迎市民多多參與文化小旅行，體驗台北的深度和溫暖，在今天的發布會上介紹了12條小旅程，希望大家能夠在每一個旅程中多花一點時間，好好體驗台北的文化魅力。