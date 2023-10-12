大成集團與日本昭和產業於彰化打造全台灣最先進的昭成蛋品加工廠，於今天正式進行落成儀式，並且發表台灣第一顆與日本同等級生食級雞蛋。

昭成蛋品加工廠斥資超過10億興建，每小時擁有處理38萬顆雞蛋的生產量能。在啟用典禮上，大成集團董事長韓家宇強調，公司將持續深耕台灣，提升台灣雞蛋產業競爭力。

大成表示，昭成蛋品加工廠佔地超過3000坪，整個廠區一樓為洗選，二樓是液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，昭成廠每小時最高產能為38萬顆。大成鮮蛋是全台唯一做到從飼料、養殖、洗選、加工、物流配送到銷售，全程溯源，嚴格控管。

昭成蛋品加工廠內擁有全世界最先進的雙塔自動全溫控智慧倉儲，記錄每批蛋的牧場、規格、日期、儲位等，由電腦系統精準管理，完整溯源也保持最佳鮮度。更同步採用日本第一的NABEL洗淨乾燥技術，每顆雞蛋透過高速影像分析以及聲納、光譜檢測設備，嚴格把關雞蛋內外部品質，每一顆雞蛋至少得通過106道管控重點，才送到消費者手中。

除了先進設備，昭成蛋品加工廠最引以為傲的是導入日式職人一生懸命的精神，在昭和產業全力支持下，指派永嶌正紹顧問長駐台灣，用鮮度、溫度、速度的三度管理，讓大成鮮蛋在嚴格溫度管理之下，用最短的時間送到消費者的餐桌上。