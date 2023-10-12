高雄市美濃區12日晚間8時16分傳出芮氏規模4.9地震，台南市最大震度2級，第一時間網友驚嚇告知「地震？」、「有夠大」、「怎簡訊沒警報」。台南市消防局回覆尚無傳出重大災情。
根據中央氣象署地震報告，南台灣12日晚間8時許傳出地震，震央在美濃區，深度15.1公里，台南市震度2級仍明顯感到搖晃，網友第1時間紛傳訊息，驚呼「難怪螢幕一直晃」。
台南市消防局回應，第1時間尚未接獲重大災情，將持續戒備應變。
高雄市美濃區12日晚間8時16分傳出芮氏規模4.9地震，台南市最大震度2級，第一時間網友驚嚇告知「地震？」、「有夠大」、「怎簡訊沒警報」。台南市消防局回覆尚無傳出重大災情。
根據中央氣象署地震報告，南台灣12日晚間8時許傳出地震，震央在美濃區，深度15.1公里，台南市震度2級仍明顯感到搖晃，網友第1時間紛傳訊息，驚呼「難怪螢幕一直晃」。
台南市消防局回應，第1時間尚未接獲重大災情，將持續戒備應變。
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