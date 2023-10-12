民進黨總統參選人賴清德日前到中山大學座談，有女學生提問民進黨貪腐問題，竟遭綠營網軍出征謾罵，甚至連其父親的臉書帳號都被公開。台大前校長管中閔書發文痛批：「是誰縱容這些雜碎？」國民黨台北市大安區立委參選人羅智強直批，權力的傲慢在賴清德身上表露無遺。他引用前中研院長胡適直嗆故總統蔣中正的話：所謂打倒孔家店是指思想學說的權威性、神祕性，「凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒！」

「打倒雜碎治國！」羅智強今(12日)在臉書發文提到，Linbay好油自爆遭恐嚇後，管中閔曾發文轟「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」恐嚇事件被證實是自導自演，管中閔也遭出征，但就如他質疑，為何半個月前這些出征的人沒立刻要他道歉，因為他們知道自己的同志或網軍，很可能真幹了這件威脅人的事，所以當時噤不敢言。網軍威脅早就存在，縱容者也一再包庇護航，他的指責何錯之有？

羅智強表示，不畏網軍出征，女學生說要訓練自己的對當權者質疑的勇氣，管爺更挺起起脊梁，不向網軍低頭、不鳥雜碎。曾飽受蔡英文網軍攻擊之苦的賴清德，卻對網軍十分寬容，對於女大生遭網軍出征，他只說「我覺得這個是沒有必要的」，連譴責一聲都不敢。

羅智強強調，攻擊造謠，顛倒是非，凡有施政缺失，就用網軍帶風向洗白，再把質疑者抹黑，解決提出問題的人，網軍治國成為民進黨政權維穩的利器。賴清德到台大演講時有學生問，他曾呼籲蔡英文不要再指揮網軍，但2022年選舉失利後，民進黨還是不檢討網軍問題，是希望未來這些網軍能為他所用，還是已忘記網軍對他及台灣民主造成的傷害？賴清德當時只冷笑以回，顯然，他也難抗戴上網軍魔戒的誘惑。

羅智強指出，1958年胡適就任中央研究院院長後召開院士會議，蔣中正總統親臨會場，在致詞時提到不認同「打倒孔家店」，但胡適當場反駁說，「我所謂的打倒，是打倒孔家店的權威性、神祕性，世界任何的思想學說，凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒！」

羅智強直言，網軍治國箝制言論，彷彿重返威權年代，當權者不可受質疑，政府不能被懷疑、被批評，否則下場就跟提問的女學生一樣。賴清德說，此次大選是民主與專制獨裁的選擇；確實，選民還要再選一個網軍治國反民主的獨裁政黨嗎？網軍治國還是文雅的說法，說白了，這些想箝制言論的當權者，就是管中閔口中的雜碎，打倒雜碎治國！