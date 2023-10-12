沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）本週四（12）表示，沙烏地阿拉伯計劃繼續自願減產石油，以確保市場穩定，也將在必要時繼續進行減產。

綜合《路透社》和俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）12日報導，阿卜度拉齊茲告訴媒體，沙烏地阿拉伯將繼續實施石油減產措施，並指出將每月審查是否增加減產幅度或提高石油生產量。他還補充說，不能讓石油市場無人監督，考慮到巨大的挑戰，必須提前行動。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯已同意繼續自願減產，每日減產總量達130萬桶，相當於全球需求的1%以上，直到今年年底。

沙烏地阿拉伯本週二（10）還表示，正在與地區和國際合作夥伴合作，以防止加薩地帶及周邊地區局勢升級，並重申支持穩定石油市場的努力。

以色列生產的石油幣不多，但國際油市仍擔憂以巴衝突可能進一步升級，擾亂中東供應，使預期今年剩下的時間國際原油價格面臨波動的風險。