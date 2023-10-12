餐飲業是近期缺工相當嚴重的一個行業。一位平時在家喜歡煮飯、喝飲料的女子表示，她曾抱著餐飲夢做了3份工作，結果體驗相當不佳，除了因為薪水關係，對新人態度不友善的人士相當多，有些店家沒有遵守勞基法相關規定，「缺工，只是市場機制反映，餐飲雇主提供的工作環境輸給其他產業的雇主而已」，感嘆許多餐飲業留不住人才根本理所當然。

原PO在Dcard發文表示，她原本從事其他行業，去年因緣際會踏入餐飲業、先後做了3份工作，第一份是某知名手搖飲料店的打工，有勞健保、領最低時薪，因為有位老鳥對其他員工態度惡劣，甚至只是因為綁垃圾袋的方式不同，老鳥就對她開罵「你如果連這種小事都無法獨立，那我請你要幹嘛？」，成為原PO離職的一大因素。

原PO提到，第二份也是相當知名的手搖飲料店，同樣也是最低工資、有勞健保，原本工作前兩天還算順利，沒想到第三天，小主管就趁沒人時，對才工作9小時的她開罵，「妳接下來的生涯規劃是什麼？我們都覺得妳走路速度比較慢，妳這樣表現完全不及格！」，但該名主管當天才因飲料出包被客訴，事後還向大主管檢討她，讓原PO決定直接離職、面試另一間薪水更高的飲料店。

原PO指出，第三間是某家連鎖豬排店，當時她屬於備援人力得要到處支援，不料到某間點支援時，她因為店長交接、廁所較遠，花了15分鐘換完衣服、正式上工，結果被老鳥硬是多留15分鐘才下班，而該位老鳥上班時的態度也相當惡劣，而該店的其他分店也有大同小異的狀況，讓原PO從此決定，「勸君莫入餐飲業」。

原PO以個人經驗分析，餐飲業主管、同事的機車人士很多，幾乎都是站著上班，許多店家都沒遵守工作４小時、30分鐘休息的《勞基法》，「除了薪資外，裡面團隊成員的向心力也很重要」，原PO直言，餐飲工作很辛苦，若公司還有霸凌文化，跟其他輕鬆、高薪工作相比，難怪留不住人才，「缺工，只是市場機制反映，餐飲雇主提供的工作環境輸給其他產業的雇主而已」。

對此，許多網友紛紛回應，「餐飲業的有些的人不知道為什麼心態都是這樣，工作明明簡單化，人只是待比較久薪水也才基本薪資多一點點，就好像很強一樣，新人都因為這樣不想做，難怪流動率那麼高…」、「我以為我發的文」、「飲料店的部分我真是看了心有戚戚焉」、「恭喜你看清了餐飲的垃圾生態！除了技術型廚師以外的缺都是坨屎」。