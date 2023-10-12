據研究機構Counterpoint的研究報告顯示，2023年第2季度全球銷量前10名的智慧手機中，全部都由蘋果與三星瓜分，前4名都是iPhone機型，後面6名則全數為三星機型。陸媒感嘆：居然沒有一款中國國產手機。

《快科技》引述Counterpoint的報告說，銷量前10榜單中，蘋果佔據前4位，分別是iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 13，而第5至第10名三星手機型號依次是Galaxy A14、A54、A14 5G、S23 Ultra、A04e、A34。

報告中還顯示，蘋果iPhone Pro系列機型在亞洲和歐洲的市場份額大幅增長，三星A列在亞洲和拉丁美洲表現尤其強勁。

2023年第2季度，這兩個地區銷量前10的手機中，三星A系列占比近60%，不過有行業人士也表示，隨著華為Mate 60等系列的登場，這個榜單接下來「可能會有所改變」。

據《手機中國》報導，中國智慧手機市場銷量的最新資料已在日前公佈，截至今年的第37周（9月17日止），或因iPhone 15系列全面開售，蘋果已經拿下中國市場份額第1，華為則暫時排名第2。在第38周，蘋果手機在中國市場份額來到了22.3%，華為手機的市場份額為18.1%。