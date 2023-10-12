韓聯社報導，南韓民間團體「北韓正義連帶」稱，600多名遭關押在中國的脫北者已被遣返回北韓。南韓外交部發言人今天表示，目前正與北京當局就具體情況進行溝通和了解。

南韓外交部發言人任洙奭表示，為了讓旅外脫北者不會在違背個人意願的情況下被遣返，其間不斷向中國請求協助。兩國之間保持相關溝通直到近期，為了保護脫北者的安全，政府今後將繼續給予外交協助。

北韓正義連帶昨天表示，被關押在吉林省和遼寧省的600多名脫北者，已於9日晚間從琿春、圖們、南坪、長白和丹東口岸被遣送回北韓。

中國8月底啟動脫北者遣返工作，當時曾出動2輛大巴遣返90多名脫北者。

亞運閉幕後，中國當局遣返大批人員，完成所有的遣返作業，總計遣返2600人。

路透社報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上答覆有關中國遣返脫北者的問題時強調，中國沒有所謂的脫北者。

汪文斌說，對於基於經濟因素非法入境的北韓人，中方一貫依法處理。中方始終本著負責任態度妥善處理。