2020年，瑞典一名男子焚燒古蘭經，不久遭到起訴。現在林雪平地方法院在星期四做出判決，男子遭判「煽動種族仇恨罪」。

阿拉伯新聞(Arabnews)報導，2020年9月，一名27歲的男子在林雪平大教堂外拍攝一段影片，他把《古蘭經》和培根放在烤爐上一起烘烤，同時在烤爐下的一塊牌子，寫著了對先知穆罕默德的貶損語。

男子在推特(Twitter現稱X）和 YouTube 上發布了影片，還配上歌曲《Remove Kebab》，這是一首在極右翼團體中的流行歌，內容強烈敵視穆斯林。

他的行為不久後引發各種跟隨，模仿者以各種方式焚燒古蘭經，引發了穆斯林的憤怒，並使瑞典情報機構，提高了恐怖警報等級。

瑞典林雪平地方法院在星期下做出判決，這名27 歲男子犯有「煽動、反對不同族裔與群體罪」，稱他的仇恨行為「針對全部穆斯林」，已不適用於言論自由的範圍。

法院表示，「他配上的歌曲，與 2019 年紐西蘭基督城的襲擊事件有相關，顯然對仇恨推波助瀾。」當時，一名澳洲的白人至上主義者，用自動武器對兩座清真寺發動掃射，殺害了 51人。

該男子否認有任何不當行為，並辯稱他的行為，是對伊斯蘭教宗教的內容教義提出批評。但法院駁回了這個論點，法院聲明中寫道：「我們認為，男子的行為，尤其是他所播放的音樂，只能被解釋為對穆斯林的恐嚇，這已經涉及仇恨與煽動暴力。」