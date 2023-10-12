據日媒最新爆料，台積電熊本2廠的總投資規模約2兆日圓（約新台幣4380億元），日本政府考慮提供高達9000億日圓（約新台幣1971億元）的補助金，預計明年夏天動工，2027年開始量產6奈米先進製程晶片。

台積電雖表明考慮在日本興建第2座工廠，但至今仍未公布確切計畫，而日媒報導皆指出，二廠仍將設立在熊本縣。據《日本經濟新聞》12日報導，台積電從2022年4月開始興建的熊本1廠，投資規模約1.2兆日圓（約新台幣2628億元），量產12至28奈米等成熟製程晶片，但是熊本2廠不但投資規模更大，預計生產的，除了先前傳出的12奈米製程晶片，還有6奈米先進製程晶片，月產能估為6萬片。

日本政府砸大錢吸引台積電在日本設廠，對熊本1廠最高補助4760億日圓（約新台幣1042億元），對2廠補助更上看9000億日圓，遠高於提供給日本自家官民合作成立的半導體公司Rapidus的追加金額5900億日圓（約新台幣1292億元）。

《日本經濟新聞》報導中指出，日本政府將把包括台積電新廠在內的半導體支援措施納入本月底敲定的經濟計劃中。日本經濟產業省將要求3.355兆日圓（約新台幣7347億元）的預算，用於擴增為了對半導體生產、研發提供援助而設立的3個基金規模。