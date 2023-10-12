台北監獄一名林姓受刑人日前提起行政訴訟及聲請假處分，要求參與明年1月的總統大選，台北高等行政法院今（12）日裁定，應在台北監獄設置投票所讓該受刑人行使投票權；相關消息一出瞬間引起全網炸鍋，怒批「被隔離的人權比罪犯還不如」。

年滿20歲的林姓受刑人表示，因為入獄的關係，他的戶籍早在2019年12月就遷入台北監獄，到明年1月13日總統大選前已設籍超過4年，除了在國內持續居住6個月以上，選舉投票日時也依然在監執行，應屬於「戶籍在台北監獄的選舉人」，可以參與投票。

對此，台北高等行政法院認為，受刑人是「穿著囚服之國民」，監禁期間除人身自由及附帶之居住、遷徙等權利受限，其他公民權利仍受憲法保障，只要有相關維安設備及方法，就應讓受刑人投票。

相關消息瞬間在PTT引起討論，大部分網友怒轟「坐牢可以投，確診不能投」、「反觀確診的不能投票，可憐哪」、「被隔離的人難道就不算被剝奪？」、「新冠隔離不能投，罪犯可以投」、「被隔離的人權比罪犯還不如」。

不過也有人認為法院的決定沒問題，說「犯罪者又沒有被剝奪投票權」、「本來就沒禁止投票啊」、「沒有被監護宣告滿足條件本來就有投票資格，監獄內投票早該弄了」、「現在就算被褫奪公權也沒有剝奪投票權，只是不能當候選人而已」。