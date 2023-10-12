身障朋友找工作總是不順利?想做的工作卻缺乏技能?為協助高雄市身心障礙者就業，今年度高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心開設的113年第37期身障職訓班即日起開始報名，課程完全免費，只要年滿15歲以上，持有身心障礙證明者皆可報名。訓練班別包括【ERP行政事務與短影音製作班】、【客服行銷及辦公行政養成班】、【手機電腦硬體維修與文書軟體應用班】、【圖文編輯與社群小編應用班】、【門市服務人員培訓班】、【清潔園藝班】、【清潔廚務班】、【洗車美容班】，歡迎身心障礙朋友踴躍報名參訓。

博愛職訓中心是全國唯一專責辦理身心障礙者職業訓練的公立機構，提供導師和訓練師雙師制度、引進業師與職場接軌、志工參與加值服務、無障礙環境完備及多元豐富的輔導措施，讓學員獲得優質的訓練課程，所開辦之課程亦會根據目前市場就業需求而適性調整，博愛職訓中心開辦課程目的為培訓具就業意願及潛能之身心障礙者，學習一技之長，以就業自立。

一系列多元化課程，滿足不同身障朋友的需求，也提供訓後輔導協助（圖片來源：高雄市政府勞工局提供）

博愛職訓中心了解身障朋友在就業方面可能面臨的挑戰，所以除了規劃一系列多元化課程，滿足不同身障朋友的需求，提供實用的技能培訓之外，也提供訓後輔導協助，協助學員順利就業，讓學員更自信地走向工作場所。歡迎15歲以上，持有身心障礙證明者踴躍報名參加，各班提供之訓練名額及課程資訊，可至高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心網站查詢。(https://poai.kcg.gov.tw)查詢或來電07-3214033轉329、326。