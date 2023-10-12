前高雄市長韓國瑜11日出席「戰鬥藍」記者會，致詞提到海內外藍營支持者都覺得國民黨沒出息，引發討論。前立委郭正亮直言，在野黨太無力是台灣最大的問題，對比2008年跌落谷底的民進黨，仍然堅定反對ECFA將近一整年，但現在國民黨沒有哪個議題能堅持1個月以上，甚至補選上立委的王鴻薇一個人就佔整個黨團一半的聲量，這是很荒唐、很悲哀的事，講白了就是黨中央沒有用，難怪韓國瑜會有感而發。

韓國瑜昨在戰鬥藍記者會上說，他剛從海外回來，海內外藍營支持者對國民黨失望，覺得國民黨軟、沒出息，很多事情不敢大聲講，感到垂頭喪氣，因此他期許戰鬥藍擦亮國民黨的招牌，打造光榮立院團隊。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》表示，很多問題都可以歸咎到在野黨太無力，不只國民黨、民眾黨立院黨團也很弱。他提到2008年民進黨大敗，整個立法院只有27席，但卻能充分感受到民進黨黨團的存在，能做到的原因，就是因為綠營有「高度的紀律、高度的團隊精神、高度的作戰議程」。郭正亮說，當年綠營很多人是睡在立法院，國民黨想睡在立院，還要先找有沒有椅子，但民進黨人是直接睡地上，他以前是民進黨他很清楚。

郭正亮也感慨，他知道民進黨是怎麼在困厄中慢慢走出來，2008年陳水扁貪汙被抓，民進黨已經跌到谷底，只剩27席立委，馬英九總統第一任完全沒有對手，但在那種環境下，民進黨仍在扮演反對黨的角色，2009年ECFA，綠營是頑強抵抗將近1整年；但現在高端、雞蛋、88槍，國民黨沒有哪個議題是能撐過1個月以上，這也是為甚麼趙少康要搞「戰鬥藍」，講白了就是黨中央一點用都沒有，一路走來看台灣的朝野兩黨，這實在有點悲哀。

郭正亮也說，以往面對總統大選，各政黨都會有打弊小組、快速反應隊伍，但現在都沒見到，民進黨的問題那麼多，國民黨還執政好幾個縣市，像是台南爐渣案，國民黨沒有找台南市議員組成打弊小組、桃園前市長鄭文燦有很多傳聞，國民黨中央也沒有針對高升副閣揆的鄭文燦組成打弊小組。

郭正亮直言，黨中央、立院黨團、總統參選人競選總部的作戰力非常弱，這就是台灣的問題，最有監督力量的反而是討論議題的政論節目，但有時評論完也沒有後續。郭還提到，他常常跟國民黨立委王鴻薇說，明明她是補選上的立委，但王一人的聲量就佔了整個立院黨團快要一半，這是很荒唐的事情，難怪韓國瑜會有感而發。