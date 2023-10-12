藝人香蕉（王俊傑）原是街頭藝人，後在搞笑藝人山豬的力薦下加入《瘋神無雙》，2014年起與Cooper共同主持節目《寶島神很大》，螢幕表現可圈可點；前陣子他與小9歲女友Timmy正式登記結婚並舉行婚禮，升格為人夫，今（12日）透過社群分享過往，透露一度窮到連百元小火鍋都不敢吃。

藝人香蕉今於社群分享往事，透露十年前剛進入演藝圈，工作機會也不多，每次錄影結束他為了省餐費，都會帶攝影棚的便當回家吃，有時候製作團隊買的便當剩很多，他還會帶兩個便當回家微波，感慨：「那時候收入少，四處求個機會」，時隔多年，他今天到攝影棚錄影發現工作人員很熟悉，一看製作單位居然是以前的老東家，他二話不說直接訂好喝的飲料請工作人員喝，香蕉直呼：「謝謝一路節儉努力的自己，十年存到些錢了也要懂得回饋，因為我喝飲料會很開心，我也希望喝到的每個人都開心，原本要叫二十杯，突然發現有五十多人」，他也在留言坦承以前比較窮，收工後原本想吃小火鍋，但發現要150元，當下不捨得花，改買10元的奶茶滿足自己。

貼文發布後，網友們紛紛稱讚：「從前經濟沒那麼好，所以省吃儉用！ 才慢慢....！ 懂得回饋，讚！」、「香蕉是個懂（感恩）的人～所以……你的貴人跟福報會很多～老天爺會疼惜懂恩的人」、「能一次有機會也有能力請50杯，也是感恩這個機會，持續為香蕉加油」、「好棒的反饋～」、「知恩惜福，這就是我所推的偶像藝人香蕉」。