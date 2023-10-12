副總統、民進黨總統參選人賴清德今天到桃園參香，賴清德重申提出4大行動方案，稱要確保台灣安全。包含強化台灣國防及國安力量、強化台灣經濟實力、強化台灣和民主政營的關係、尊嚴及對等前提下，可以和大陸對話。

賴清德今天晚間到福元宮參香重申蔡總統先前提過的4個堅持，第1，永遠堅持民主自由憲政體制，絕對不可以走回頭路，過專制獨裁黑暗的日子。第2，堅持中華民國不屬於中華人民共和國，兩個國家互不隸屬。第3，主權不容忍任何國家併吞，第4，中華民國台灣前途只有2300萬人可以決定。

賴清德重申先前提過的4大行動方案確保台灣安全，第一，強化台灣國防國安力量，不論是對外軍事，還是國防自主，自己製造飛機軍艦，不只提升國防，還可以帶動商業發展。第二，強化台灣經濟實力，他表示，俗語說「要顧佛祖要先顧肚子」。自己在立院、地方、行政院服務過，對台灣未來經濟有一套藍圖，會好好推動經濟，讓每個人都有機會發展，而且經濟較好的人，收稅照顧窮人。

賴清德又說，第三，強化台灣和民主政營的關係，賴提到，烏克蘭總統澤倫斯基，半年前有外國記者詢問，要給台灣意見嗎？因為台灣面對中國威脅，就像是烏克蘭面對俄羅斯一樣。澤倫斯基只說一句話，台灣要靠外交，就是賴清德說的第3條，要跟民主政營站在一起，肩並肩在一起，發揮力量，讓中國不敢輕舉妄動。

至於第四點，賴清德說，台灣是很愛和平的國家，台灣人也很善良，日本大地震，捐了大筆善款幫忙日本，大陸發生天災地變，台灣人也捐贈大筆善款，台灣人熱愛和平，心存善念，台灣人沒有愛當兵，也沒有要發生戰爭，只要大陸如果可以顧慮到尊嚴、對等，雙方可以進行和平活動。