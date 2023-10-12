25歲大陸武打女星劉亞西3年前因擔任劉亦菲在電影《花木蘭》的替身，被發現不僅有真功夫還有張瓜子臉和精緻五官，還獲得網友大讚「比本尊漂亮」。但劉亞西沒有因為爆紅就放下替身演員身分，也自稱「影視幕後玩家」，享受這份工作；而劉亞西日常穿搭辣到不行，去國外玩直接穿著比基尼出門，大膽展現曼妙曲線。

劉亞西在以劉亦菲替身爆紅後，不時就會被網友拿出來討論，好奇她長得漂亮為何不露面，但粉絲都認為「她可以靠顏值，就偏偏想靠實力啊」；在當替身外的時候，劉亞西很樂於透過社群分享生活，前段時間抽空到歐洲度假，近日接連曬出在各個觀光景點的打卡美照，還忍不住表示，「發不完，根本發不完」。

其中劉亞西到羅馬去海邊玩水享受日光浴，穿了一套性感比基尼，露出纖細四肢和小蠻腰，完美曲線讓人不禁多看幾眼；而離開海邊後，劉亞西也只是套上長褲，上身罩了小外套，正面敞開的清涼畫面，連路人都忍不住多看幾眼。

其實當初劉亦菲拍攝迪士尼真人電影《花木蘭》時，因為她曾被傳出不用替身，所以當她與劉亞西合照及劉亞西擔任替身照流出，才會掀起軒然大波；沒想到意外讓外界注意到劉亞西這位女替身演員，外貌更是獲得網友盛讚。