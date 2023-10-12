2024總統大選「藍白合」，傳出最新進展。國民黨與民眾黨決定14日下午由侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊等幕僚會談。針對藍白合，國民黨台南市前議員謝龍介為此卜卦，並表示，居然抽到凶卦，他解讀說，未必表示「藍白合」不成，也未必表示藍白合就是大凶之勢，結果會是「柳暗花明又一村」，期待藍白合的人，也不用多所顧慮。

針對藍白合，謝龍介12日在《政治仙知道》節目中請助理主持人對此抽出一個卦，謝龍介一看是凶卦，他表示，昨天戰鬥藍氣氛不錯，所以大家認為「藍白合」是不是氣氛會越來越好。他第一次看到抽到「凶卦」，跟他想的不太一樣，所以大位不可智取，要有天命。

謝龍介認為，抽到「凶卦」，未必表示藍白合不成，也未必表示藍白合就是大凶之勢，不是這樣看。這個凶就是指過程坎坷、凶多吉少，但是結果會柳暗花明又一村。也就是說，天將降大任於斯人也，必先苦其心智、勞其筋骨，這個時候如果過程太過平順，這樣如何把2300萬人的幸福交到他們手上。

謝龍介接著點出，這個凶卦，表面看起來凶，但是未必然結論是這樣，所以如果期待藍白合的人，也不用多所顧慮。