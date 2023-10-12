德國知名高級汽車製造商寶馬公司今年初曾公開對外招標約160GWh電池訂單，鞏固電動汽車雨電池的重要供應鏈，近日該訂單終於正式落地，由陸企蜂巢能源與寧德時代取得90GWh訂單，另70GWh將由寧德時代或億緯鋰能提供。陸媒估算，這筆訂單總值將達到960億元人民幣（合台幣4080億元），超過百億歐元的巨額訂單，中國的動力電池業者真是「贏麻了」！

據《快科技》引述《36氪》旗下《啟動PowerOn》公眾號報導，從多位產業鏈人士處獲悉，蜂巢能源確定已獲得寶馬汽車歐洲區近90GWh的產能訂單，而在中國市場近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能獲得。

報導說，如果每瓦時電池的價格以0.6元人民幣來估算，寶馬這筆訂單的價值將到達960億人民幣，超過百億歐元，屬實是一塊大肥肉。

分析指出，寧德時代和億緯鋰能能夠承接訂單並不讓人意外，因為寶馬和兩家公司此前已有合作。去年9月份，寧德時代宣布與寶馬集團宣佈達成一項長期協定，從2025年開始，寧德時代將為寶馬集團「新世代」車型架構的純電車型供應圓柱電池。根據協定，這些產品將在位於中國和歐洲的2座電池工廠生產，每座工廠供應寶馬的年產能高達20GWh。

相比之下，蜂巢能源入局則讓人猝不及防，而且它攬獲了90GWh產能，比寧德時代和億緯鋰能加起來還更多。

報導指出，蜂巢能源是近2年崛起的動力電池新秀，該公司於2018年從長城動力電池事業部脫胎，主要客戶有長城、零跑等，近些年又被理想、吉利、銀河和領克等相中，自此聲名鵲起。

網媒《36氪》的報導中提到，蜂巢能源初期將為寶馬規劃2條電芯產線，以及配套的模組與pack產線，所供給的電芯類型是蜂巢能源主打的大單品短刀電芯，這些電芯將採取 CTP 模式在寶馬新一代平台的純電車型上使用。

如果與寶馬合作順利進展，那麼對於蜂巢能源來說無疑是最好的一張名片，對品牌形象提升和對市場供應都有極大的好處，這波屬實是中國企業贏麻了！