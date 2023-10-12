以色列7日遭遇巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲後全面強力回擊。雙方交戰至12日進入第6天，以色列總統赫佐格在耶路撒冷召開國際記者會宣布，以色列正準備對加薩走廊的哈瑪斯成員發動大規模軍事行動。前立委蔡正元直言，哈瑪斯領導人到底在想什麼？復仇也要挑時機，這簡直是讓以色列有剿滅巴勒斯坦的口實。周邊阿拉伯國家只有口頭譴責，不願參加戰爭，就表示這場戰爭格局已定，只能期待上帝顯靈。

蔡正元12日在《新聞大白話》節目提到，哈瑪斯取得權力以後，就開始部署他們所謂的革命聖戰。他們本來以為可以引起其他阿拉伯國家的協助、來幫他們的忙，會跟以色列打一場大戰，可是事與願違。看看連加薩走廊的難民，埃及都不收，埃及不願意參加這場戰爭，當然不會收。

「既然埃及都不想要參加，其他國家還有個像樣的人可以參加嗎？」蔡正元表示，伊朗嗎？他發表一個聲明，連制裁以色列的動作都沒有，你說他能幹嘛？包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，所有阿拉伯國家都紛紛口頭上聲援，就表示這場戰爭的格局已定！

「那你說真主黨？別講笑話了！」蔡正元指出，黎巴嫩真主黨總共人數多少？600人！加薩那個後備部隊？3000人。有人說他的民兵？1萬人，這能幹嘛？在以色列面前，這簡直是肉包子打狗。有人說葉門青年運動的這些胡塞組織，「搞笑的好不好？這些他自己打打內戰可以，應付那種正規軍，你行嗎？」

蔡正元直言，「所以我說哈瑪斯的這些領導人，你們到底在想什麼？你們復仇也要挑時機好不好？也要準備好實力，以為發那五千顆飛彈打一打就沒事了是不是？你簡直是讓以色列有剿滅你們的口實嘛！」所以覺得戰爭既然啟動了，其他人除了嘴巴譴責、同情以外，事實上什麼事都做不了，連他鄰近國家都做不了了，何況是更遠的國家？「所以我們只能期待，你們同樣拜同一個上帝，可不可以早一點顯靈，讓你們停戰吧！」