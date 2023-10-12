俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在星期四抵達吉爾吉斯，這是他遭到國際刑事法院（ICC）發出逮捕令以來，首次出國訪問。分析認為，他在評估目前在中亞的影響力。

自 2022 年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，普丁就很少出國。今年3月國際刑事法院對普丁下達逮捕令之後，大家就在看普丁能出訪哪一國。

其實吉爾吉斯也是國際刑事法院的簽署國，但是該國尚未通過《羅馬規約》，該條約要求成員國，有義務逮捕國際刑事法院下達通緝的任何個人。

7月分，普丁缺席了在南非舉行的金磚國家高峰會，南非是國際刑事法院成員國，也是羅馬規約遞約國。

總部位於海牙的國際刑事法院，在今年3月對普丁發出了逮捕令，指控他在入侵鄰國期間，將烏克蘭兒童擄到俄羅斯，罪名是戰爭罪。

這場為期兩天的訪問，普丁除了與中亞政治高層人物進行會談之外，也要出席莫斯科領導的獨立國家國國協的年度峰會。吉爾吉斯政府公佈的照片顯示，迎接普丁的是該國部長內閣主席，而不是吉爾吉斯總統。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭使普丁在國際上受到孤立，但是許多前蘇聯加盟共和國成員，仍然傾向支持俄羅斯，有著頗高的影響力，特別是中亞國家。

不過，獨立國協的又出現鬆動，吉爾吉斯新聞週二表示，由於亞美尼亞與俄羅斯的分歧日益擴大，亞美尼亞總統帕辛揚(Nikol Pashinyan)將缺席這場峰會。