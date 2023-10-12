前總統府秘書長蘇嘉全瑞典籍女婿喬洛濱（Robin Johansson）今年6月因拒付485元車資，還打斷計程車司機牙齒，遭對方報警提告。最後以3.5萬元和解，而獲不起訴處分，喬洛賓12日表示，整起事件為語言不通產生的誤會，他將不再回應，並呼籲外界尊重家人隱私。

喬洛賓12日發表聲明表示，整起事件為語言不通產生的誤會，且報導內容非全貌。因事件業經雙方於司法調查程序中和解不起訴，喬洛濱也非名人或公眾人物，為避免浪費社會資源，他將不再回應，也請尊重他及家人的隱私。

今年6月晚間，喬洛濱喝酒後，在北市忠孝東路4段搭上計程車回家，僅說「天母」兩字，卻在中山北路7段表示要下車，而且未支付485元車資，隨後爆發衝突，喬洛濱連出3拳，打斷司機3顆半牙齒。最後雙方以3萬5千元達成和解，士林地檢署給予不起訴處分。

喬洛濱曾在2020年被爆與妻子成立僅半年的香氛蠟燭公司Vana Living，拿到台電1585萬大單，引發爭議。

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