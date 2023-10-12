以色列老婦人描述日前遭遇哈瑪斯武裝份子挾持長達20小時的經過。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的血戰上周六突然開打，至周四（12）日進入6天，哈瑪斯不少武裝份子潛入靠近加薩邊境的以色列城鎮村落大開殺戒或挾持百姓，以色列軍警全力捉拿。一對老夫婦從避難室返回住家時驚見5名不速之客，老太太冷靜面對死亡威脅，不僅做飯餵飽恐怖分子，不時開開玩笑，還提議「語言交換」以求爭取時間，撐了20個鐘頭終於獲救。

美國、以色列多家媒體均報導這名老婦幸運生還的經過。綜合以色列《國土報》（Haaretz）、美國網媒Israel21C、《紐約郵報》報導，已經當了阿嬤的老婦人瑞秋（Rachel Edri）住在距離加薩邊境不到40公里的以色列南部小鎮歐發金（Ofakim），7日一早火箭彈警報大響，她與丈夫大衛（David Edri）躲進屋外避難室，上午兩人走出避難室回到家裡發現來了5名自稱是警察卻操阿拉伯語的男子，他們不僅打破窗戶，還摔壞兩老的手機，逼他們上樓，翻箱倒櫃，威脅要取他們性命。

瑞秋回憶：「我不知道自己是怎麼活過來的。他們用槍指著我，在我頭上懸著一枚手榴彈。」她跟對方說自己必須注射胰島素，又給他們提供零卡可樂與飲水，試圖分散對方知道她兒子是警察的注意力。對方則說會察看窗外以確保沒人到場解救人質。

“I do not know how I am alive."



Rachel and David Edri survived a harrowing 20-hour ordeal, holed up with four terrorists in their own home.



She survived by outsmarting the terrorists.



Story by @etgar_l https://t.co/2eBZvlzSeC — Jewish News Syndicate (@JNS_org) October 9, 2023

瑞秋說，挾持期間，她幫受傷的恐怖分子包紮手部，甚至為5人料理正餐，因為她深知飢餓可能觸發危機，還給對方提供飲水與鳳梨罐頭，設法餵飽5人：「我看他們怒火熊熊，就問他們餓不餓，為他們泡了咖啡、給他們餅乾吃。」

瑞秋的阿拉伯語不太好，仍設法與恐怖分子談天說笑，提議「語言交換」。她事後受訪時描述：「我說，『我教你希伯來語，你教我阿拉伯語。』我明白這是攸關生死的大事。」

瑞秋的兩個兒子都是當地的警察，當她發現兒子帶著反恐小組已派人到了屋外，她走近窗邊伸出5隻手指、向兒子暗示屋內有5名恐怖份子，同時向恐怖分子佯稱自己頭痛。反恐小組與恐怖份子談判，兒子也向警方提供了屋內地圖。協商期間，其中1名恐怖分子一度走到屋外，結果遭到槍殺，另1人受傷。

直到午夜，特警突然攻堅，大衛撲身掩護瑞秋，老夫婦終於擺脫死亡威脅，兩人幾未受傷，瑞秋僅遭救援犬輕微抓傷。瑞秋說：「恐怖份子沒有殺死我們，而是躲在家裡不同地點，後來遭到槍擊。我要感謝警察，他們是我們的英雄。」救援小組一名成員對瑞秋說：「你才是英雄。」