2024總統立委大選，藍營支持者關注前高雄市長韓國瑜動向，繼9日與民眾黨總統參選人柯文哲會面後，韓又在11日出席「戰鬥藍」記者會，與國民黨總統參選人侯友宜以及三十多位藍營立委參選人同台，國民黨主席朱立倫也拋出韓擔任副主席的說法。對此，韓國瑜11日接受專訪，坦言自己對副主席一職的顧慮，並透露日前「韓柯會」的談話內容，最後還提到以巴衝突，憂心台海局勢的韓國瑜也希望能盡微小力量，整合非綠維護兩岸和平。

韓國瑜11日接受《TVBS》專訪，對於朱立倫10日說有邀請韓擔任副主席協助輔選，韓國瑜表示，他現在沒有任何職務，一心一意幫國民黨輔選，希望國民黨優秀的立委候選人能選上，並讓侯友宜高票當選總統，這是他作為黨員的責任。但如果未來要負責協調「藍白合」，或是非綠整合，是否會因有「框架」導致施展不順，他都必須通盤考量。

韓國瑜解釋，因為台灣政治文化當中，政治人物被期待是無私無慾，若有框架或光環，若他帶著副主席的框架、職務或光環來溝通其他人，會被認為是「受命而來、被制約住、有立場」，這樣對推動工作反而會不順，他不願在藍白、非綠溝通時，被解讀有私人算計，因此必須仔細思考，這一兩天就會跟朱立倫報告是否接任，保證一定水落石出，也會在臉書跟大家報告，包括不分區的提名等等，都會一併表達立場。

韓國瑜強調，朱立倫也希望他能在藍白合盡一份心力，所以才會說「把我當桶箍、大家都是桶箍」，每個人都很清楚，藍白不合各選各的，這場選戰民進黨就贏定了，「失敗桶箍會變成抱頭痛哭」，但如果成功，台灣人民就有新的選項，讓台灣走不一樣的政治方向、形成不一樣的政治氛圍，這對人民講比較公平。

前高雄市長韓國瑜（右）日前貼出與民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）的合照，並提到「四年闊別，老友相見」。（圖取自韓國瑜臉書）

此外，對於9日的「韓柯會」，韓國瑜也透露，現在4名總統參選人，他跟柯文哲交情最好，有共事過，跟侯友宜則沒有共事過，侯是警察、他是軍人，發展路線不一樣。

韓國瑜也承認，韓柯會是他去邀約柯文哲，因為雙方已經討論要見面很長一段時間，大家有共同的好朋友，只是在過去國民黨提名尚未明朗化，他與柯文哲見面，應該等到國民黨提名確定後會比較好一點，否則被認為有非分之想，這對國民黨不好、對柯也不好。

對於韓柯會內容，韓國瑜說，有談到台灣的現在、未來，兩岸的變化，還有民進黨執政8年很多人說貪污腐敗，但他最擔心的是「風氣壞了」。他現在就是無欲則剛，都是為了台灣這片土地和台灣人 ，這個時候見面，彼此談一談未來政黨輪替、下架民進黨的力量能不能整合起來，這是探討的重點。

對於柯文哲提議的辯論、民調的藍白合具體方式，韓國瑜認為，這是政黨與政黨之間，大家提出自己的看法，從他私人的角度看，為了國家的大局，他希望大家都可以放棄小我這一部份，思考大我。

專訪也談及近期的以巴衝突，韓國瑜說，三天以前沒有人敢相信，以巴會一夜之間，居然巴勒斯坦的哈瑪斯會挑戰以色列，而且現在雙方打得這麼兇，那放到海峽兩岸呢？所以過去很多認為不可能發生、放心等等，結果沒想到「Too much surprise」，現在國際情勢有太多太多驚奇，所以放到台海之間，身為台灣的政治人物，怎麼能不小心警惕，我們非綠整合起來、藍白整合起來，保護中華民國，讓兩岸和平發展，老百姓安居樂業，他相信這是大多數台灣人追求的，也因為基於這一點，他願意盡自己的小小力量，促成非綠和藍白合之間所有的工作。