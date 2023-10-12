大陸財聯社12日報導，中國政府中東問題特使翟雋就以巴局勢與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成平民傷亡感到痛心，對受害者家屬表示慰問。中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

翟雋指出，國際社會應切實發揮作用，防止局勢升級造成人道主義災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願同國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

哈帕茲介紹了以方對當前以巴局勢的看法和立場，並表示以方將全力保護在以境內的中國公民。

稍早，中國外交部發言人汪文斌12日下午在例行記者會表示，據了解，目前已確認有3名中國公民在衝突中不幸遇難，2人失聯，數人受傷。對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷患，做好遇難者善後工作，敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切有效措施，保障中方人員和機構安全。