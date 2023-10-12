許多人都會在好市多消費滿足生活所需，其中不少人為了載貨方便，都會選擇開車前往。一位女子近日前往台中的好市多時發現，好市多附設的加油站竟然汽油每公升優惠4元，比中油價格還要便宜不少，貼文一出引發熱議，許多人對於好市多有加油站相當驚訝，另外有不少台北人對於台北好市多都沒有加油站感到相當可惜。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在台中的好市多消費時順便到附設加油站加油，結果剛好看到優惠活動，9日至10日會員可享汽油每公升優惠4元，且基準質正是中油價格。

對此，許多網友紛紛回應，「原來台灣好市多有加油站」、「什麼時候台北開一間啊！」、「好市多加油站也太香了吧」、「高雄是最早的好市多，然後居然沒有加油站，對得起高雄人嗎？」、「什麼時候台南的好市多才能多個加油站～」、「只有9至10號才有的活動，中壢好市多也有」、「那天台中有加到，一直懷疑我看錯，回家認真看中油的油價，真的便宜4元超開心，不知道這波特價完會不會回不去以前特價2.9元」。

另外有內行人說明，不用擔心好市多的汽油品質，因為賣場其實是就是跟中油進行配合，另外可以有超殺優惠的另一個原因，是加油站是採用自助加油的形式。