中國政府中東問題特使翟雋今天就以巴局勢與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。翟雋表示，中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲儘快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談。

中國外交部官網12日晚上發布上述消息。

翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成平民傷亡感到痛心，對受害者家屬表示慰問。中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲儘快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

他說，國際社會應切實發揮作用，防止局勢升級造成人道主義災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願與國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

據發布，哈帕茲（Rafael Harpaz）介紹了以方對當前以巴局勢的看法和立場，並表示以方將全力保護在以色列境內的中國公民。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會首度證實，已有3名中國公民在以巴衝突中遇難，2人失聯，多人受傷。

根據以色列中華商會通報，上述傷亡都是在以國境內遭到哈瑪斯攻擊所致。（編輯：楊昇儒）1121012