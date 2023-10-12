益智競賽綜藝《魔鬼的計謀》播出後話題不斷，12位參賽者表現也受到關注，其中在遊戲中展現超強記憶力的美女律師徐東珠，真實身分引起熱議，她不僅是學霸星二代，40歲的她還有凍齡美貌和火辣身材，才貌兼具。

徐東珠擁有亮眼外型，加上在節目中的好個性，讓她圈粉無數，在一次獎金挑戰賽中，憑藉超強記憶力，幫助團隊贏得獎金，也被網友稱為名場面之一。其實，徐東珠是演員徐貞姬和已故諧星徐世源的女兒，畢業於麻省理工學院數學系，還是賓夕法尼亞大學企管碩士，目前在美國、韓國當律師和藝人。

而現已40歲的徐東珠，依舊保有絕佳狀態和魔鬼身材，可說是有才又有顏。不過，徐東珠看似順遂的人生，其實也有一段悲傷的過往，媽媽徐貞姬長期遭家暴，有著坎坷的婚姻。

自己則是在美國時，無法適應生活，陷入人生低潮，曾一時想不開輕生，幸好最後及時救回一命，之後轉念的她，重新展開新人生，努力過好生活，也通過美國律師執業資格的考試。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980