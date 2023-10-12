受能源價格推動，美國9月整體消費者物價指數（CPI）增幅超過預期，凸顯通膨依然頑固，儘管市場仍押注美國聯準會（Fed）11月暫停升息，但利率維持高檔機率仍高，低迷情緒拖累美股早盤開高走低。

截至台北時間12日晚間10點50分，道瓊工業指數下跌109.52點（或0.32%），暫報33695.35點；那斯達克指數上漲23.52點（或0.17%），暫報13683.20點；標普500指數下跌5.43點（或0.12%），暫報4371.52點；費城半導體指數上漲51.66點（或1.46%），暫報3589.48點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果與亞馬遜皆漲逾1%，谷歌母公司Alphabet小漲0.01%，臉書母公司Meta小漲0.12%，微軟走跌0.17%。半導體類股普遍走強，輝達漲0.88%，超微漲近2%，台積電ADR漲1.22%，聯電ADR小漲0.21%。

美國勞工部12日公布的數據顯示，9月CPI年增3.7%，高於市場預期，而Fed更為關注的剔除食品與能源成本的核心CPI則年增4.1%，雖為近2年來最小增幅，但仍高於4%。分析師普遍認為，由於能源價格依舊強勢，導致美國通膨難以降至Fed的2%目標水平，Fed或需要在更長時間內保持高利率。