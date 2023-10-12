上海某大學的宿舍管理人，為「斗內」直播主、替網遊加值，竟利用職務之便，擅自挪用學生住宿費132萬（約新台幣581萬），被依侵占罪遭判2年3個月徒刑及8萬罰金（約新台幣35萬）。

據《澎湃新聞》報導，負責水電費、租金及押金等代收繳工作的張男，被公司發現逐漸遲交上繳款項，且週期從幾天變成常態性拖延，直到其同事打開張男辦公桌，才發現裡面全是還沒上交的單據，粗略對帳更查出實繳金額比應繳金額少了1百多萬。

張男見東窗事發，坦承因迷上直播並為了給直播主刷禮物、打賞，收入已無法供他揮霍，於是盯上學生的房租、水電費，且因學生都是交現金，得以用「截流」方式慢慢盜取金錢，再把存入帳戶的現金用於斗內和網路遊戲加值。

長寧區檢察院認為，張男利用職務之便非法將財物占為己有，且金額龐大達132萬、犯罪事實明確，提起公訴。法院最終判處張男2年3個月、8萬罰金。長寧區檢察院也指此事件顯示該校的款項收繳存在制度漏洞、對派遣人員管理不嚴、法治教育不到位，建議該校檢討，從源頭防堵風險。

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