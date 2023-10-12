日前大陸貴州一名女子因不滿丈夫出軌，就聯繫友人毆打小三，並把衣服全部扒光，再往她身上狂撒胡椒粉，後來還讓她暴露隱私部位再帶到路上羞辱，後因構成侮辱罪遭判刑8個月。

綜合陸媒報導，2022年11月2日在大陸貴州東南州，一名徐姓女子因耳聞丈夫與一名姚姓女子有不正當關係，因此就跑去丈夫居住的地方蹲守，還連絡了3位女子前來幫忙。

徐女待丈夫離去後，就撞開房門查看，結果直接逮到姚女在房間裡，一怒之下徐女聯手3位女子毆打姚女並扯開其衣服，再將攜帶在身上的胡椒粉大把撒在她身上。

隨後徐女要求姚女把內衣等貼身衣物脫下，被迫把隱私部位暴露在外。當天是當地較為熱鬧的日子，因此4人就故意將赤裸的姚女拉到街上羞辱30分鐘，再將畫面拍下上傳至多個社交群組散播，又被圍觀民眾拍下轉發到多個微信群組。

貴州江縣人民法院審理後認為，徐女等4人因婚姻問題，以暴力方式公然侮辱被害人，已經構成侮辱罪，且徐女作為主謀被判處8個月有期徒刑，另外3名女子為共犯，均被判刑6個月，緩刑1年。

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