美國勞工部14日公布9月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，略高於市場預期，然扣除食品和能源成本的核心CPI，年增率則較前月的4.3％降至4.1％，符合預期，美股四大指數漲跌互見，僅費半指數力撐平盤之上，台指期夜盤同步走弱，下跌68點，暫報16,780點，失守16,800點關卡。

美國9月CPI略高於預估值，市場對美國聯準會（Fed）利率前景之預期變化不大，惟美元、美債殖利率在經過日前的高檔回落後迅速反彈，美元指數收復106關口；而台指期也在數據揭露後往下探低。

台灣期交所內的美股三大指數同步拉回，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下挫212點、24.5點與46點；英國富時100期貨則小跌6點，暫報7,685點。

不過，籌碼方面，三大法人12日聯手買超285.03億元，改寫四個月高，值得留意的是，外資於期現貨市場同步偏多操作，現貨加碼241.05億元，累計今年再轉為買超，期貨淨空單也大減3,155口、下滑至僅877口。

統一期貨指出，台指期連兩日收在季線之上，加權指數也以實體紅K突破季線，後續若能順利站穩季線，或帶量突破前高使雙底成型，則盤勢將可偏多看待；而美國9月核心CPI年增率如市場預期自4.3％回落至4.1％，亦將有機會扮演台指期續漲動能。