共和黨11日進行閉門投票，根據113票對99票的結果，提名現任眾議院多數黨領袖史卡利斯，接替遭罷黜的麥卡錫出任眾院議長，獲前總統川普支持的眾院司法委員會主席喬登爭取提名失利。民主黨確定推舉眾院少數黨領袖傑福瑞斯，與史卡利斯角逐議長寶座，當選門檻217票。