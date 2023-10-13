網購商品搜尋與比價平台「飛比價格」的第一網站公司今宣布，「飛比網購生態系」全面升級，將專注社群經營、跨大整團購通路，協助團媽帶貨省時省力，推出「飛比＋1」團購整單系統，第一網站董事長盧大為表示，飛比拓展海外市場，澳洲市場成熟、穩定，是插旗國際的首站，正式進軍國際市場。

除了「飛比 ＋1」團購整單系統，第一網站也同步推出「feebee AU」與「飛比BI電商市場情報」，並任命王明芳為第一網站財務部副總經理，領導公司財務策略與財會內控機制。

王明芳表示，台灣歷經疫情洗禮後，民眾對直播、團購更熱衷，＋1成了生活日常，不過，社群留言＋1容易遺漏，整單系統可掌握每張訂單的處理狀態，包含跨團訂購、付款、取貨等資訊，將成為飛比獨家祕寶，未來不排除走訂閱制。

「飛比 ＋1」將以SaaS形式提供Line團購＋1 整單、訂單管理與對團員（買家）主動通知等自動化模組，即日起前100名完成系統註冊的團購主即能免費體驗365＋1天，SaaS服務將有助於降低團購主人工整單、逐一通知所耗費的時間成本，同時整合飛比APP資源補足過往較不被關注的團購買家體驗。

飛比產品部總監賴佳彬表示，綜合評估電商營收、商業環境、營運便利性、消費行為等因素後，飛比選擇澳洲作為我們的海外首站，澳洲人均消費力強，具成熟、穩定市場的特性，目前已成功取得eBay、catch、BIG W等265家電商進行導購合作。feebee.au的商品搜尋與比價服務不僅內化10年來的台灣實務經驗，更將依據澳洲電商服務特性做出相應調整，讓澳洲網購族群能享受到更快速、便捷的服務。