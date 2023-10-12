近年啦啦隊文化盛起，許多球隊都會招募啦啦隊來球場表演，吸引觀眾入場看球賽，許多球迷還會特地到現場拍攝啦啦隊員，不少女生因此爆紅，近日大陸浙江蕞紅啦啦隊中有一名成員神似女星陳妍希，她在籃球上活力熱舞的影片也瞬暴紅。

浙江蕞紅啦啦隊成員來自杭州各大高校的在校學生，平均年齡20歲，其中一位杭州師範大學的20歲女大生沈肉肉長相神似女星陳妍希，笑起來的甜美模樣電暈不少網友，她曾在直播中透露曾學過藝術體操，後來轉跳健美操，現在是啦啦隊隊員，在抖音有84.2萬粉絲追蹤，影片最高點讚數有45萬，大票網友留言：「好像陳妍希啊，真的好像」、「輪到我了，陳妍希，我是陳曉啊」、「你們請的陳妍希本人吧」、「不笑不像，一笑特像」、「我以為陳妍希改行了」、「沈佳宜，我是柯景騰」。

影片中沈肉肉穿著粉色啦啦隊服，隨著音樂手舞足蹈，白皙肌膚加上精緻五官，笑起來神似陳妍希，不過她在直播中不避諱直言：「我知道我不是陳妍希啊，我只是笑起來像她」，而除了沈肉肉，蕞紅啦啦隊的其他隊員都十分漂亮，這次亞運會蕞紅啦啦隊派出10名成員到場表演，她們事後解釋因為亞運會有人員限制，審核也嚴格，所以最後只有10名成員表演，而為了這次表演，她們耗費了1個月的時間，準備了100多支的舞蹈，但由於音樂審核關係，最後只能表演50支舞蹈。