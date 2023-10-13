烏克蘭海軍發言人普萊登丘克 (Dmytro Pletenchuk) 告訴自由歐洲電台，俄羅斯黑海艦隊的一艘新型巡邏艦「帕維爾•德爾扎文號」(Pavel Derzhavin)因爆炸受損。

普萊登丘克表示，他只能透露這幾句話，無法說明更多細節，也無法討論敵軍艦的損壞的程度，但他證實，先是發生爆炸，隨後造成損壞。

發言人再三強調，受損的「帕維爾•傑爾扎文號」是俄羅斯黑海艦隊的軍艦，因為在此之前，烏克蘭海軍也有一艘同名艦艇。

Preliminarily, the large patrol ship "Pavel Derzhavin" of the Russian Black Sea Fleet was reportedly blown up by a Russian mine in the outer roadstead of Sevastopol, according to the spokesperson of the Odesa Regional Military Administration, Bratchuk.



Eternal sailing🪝 pic.twitter.com/MgkjGQqCgt — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) October 11, 2023

普萊登丘克說：「對，共用了同一個名字。據我所知，在戰前是有一段如此有趣的時期。但是我確定，今天爆炸的不是一艘烏克蘭的船。」

烏克蘭海軍在開戰初期就全軍覆沒，所以烏軍的帕維爾•傑爾扎文號早就已經不存在了。

爆炸的俄軍帕維爾•傑爾扎文號，是22160型巡邏艇，具有洗練的匿蹤外型設計，總排水量1700噸，安裝俄軍最新式的土星-M70FRU燃氣渦輪機為動力，最大速度30節，於2019年服役。

雖然排水量不大，但是該型艦可裝備8枚3M54「口徑」巡弋飛彈(Klub-Cuiser missile)，經常用來打擊陸地目標。因此烏克蘭自開戰之後，最警戒此類軍艦，持續在戰報上標注「可攜帶巡弋飛彈的軍艦動態、數量」，並且試圖以各種方式打擊與破壞，手段包括：無人機、無人艇突擊、水雷突擊、突擊隊員安裝炸彈、岸基海王星反艦飛彈等等。

據烏克蘭總參謀部稱，截至10月12日，俄羅斯已損失20艘海軍艦艇，而且烏克蘭使用英國提供的風暴影巡弋飛彈多次打擊黑海艦隊總部塞凡堡，剩餘軍艦多數撤往新羅西斯克。