如果家裡附近沒有室內停車場，還會考慮買車嗎？擔心新買的愛車風吹日曬雨淋，話題引起網友們熱烈討論，許多人建議原Po可以暫時先將車子停在公司，有需要用車的時候再牽。此外，老手們也提到，如果車停室外，最應該要擔心的問題是曝曬，淋雨的影響反而沒那麼大。

該名網友在PTT論壇上發文表示，公司有免費的室內汽車格，但家裡的地下停車場已經停滿，只剩走路5至7分鐘的室外停車場，由於不想讓新車淋雨，且如果加上走路到停車場的時間，開車上班會比騎車還要久，種種狀況讓原Po相當猶豫要不要買車。

文章引起網友們熱烈討論，許多人建議原Po可以把車停在公司，等到室內停車場有車位時再牽回家裡，「如果可以自由出入公司停車場，可以考慮把車放公司」、「建議把汽車停在公司，騎機車上下班」、「車停公司要用再開」、「車停公司，平常騎車，假日再開車就好。」

此外，有許多內行人也提到，車子停室外最需要擔心的其實是曝曬問題，淋雨倒是其次，「日曬的老化絕對比下雨慘」、「淋雨覺得小事，曬太陽才慘」、「淋雨不傷，日曬跟動植物分泌物糞便比較傷」、「日曬比較可怕，看要不要先暫時停公司吧。」