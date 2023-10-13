「台灣錢，淹腳目」的時代已過，如何讓錢滾錢？綜觀所有的資產類型，房地產除了保值抗通膨外，以現在穩健的建築工法更能有傳家之用，如今許多人在選擇購買房地產時，偏好別墅型產品，超低公設比，未來保值、增值潛力高。但以往透天別墅多在偏遠地區，近期興起的「都會型別墅產品」，基地周邊有商圈，兼具生活品質及便利性，其中最受人矚目的都會型別墅產品為新竹寶山特區的「新竹帝寶」，在竹北房價紀錄屢創新高情形下，與周邊相比還算是在低基期，未來將享有更大的房價增值發展空間。

要論全台房價跳漲幅度最大的區域莫過於新竹縣市，竹北高鐵特區屢屢挑戰房價天花板，創造可說是「沒有最貴只有更貴」的紀錄，這樣的房市傳奇有賴於竹科新貴的購買力，但重視生活的科技人才其實更希望下班後的生活能完全放鬆，因此周邊寶山特區指標案「新竹帝寶」，推出二層美式獨棟別墅，不僅擁有鄰近竹科的交通便利性，社區內打造8座公園，優質的生活環境及產品規劃，成為竹科人的購屋首選。

【「這建案」反其道而行 美式悠活別墅獨步全台】

買房首重潛力發展區，觀察富豪們購屋準則，匯聚前景、有產業、交通便捷三大優勢之黃金地段是置產不敗法則，其中產業支撐房市榮景，以大新竹地區最具指標，「人口結構、薪資水平」是其發展關鍵，像是護國神山、也是竹科龍頭大廠台積電最新揭露，去年度人均薪資福利費用由前年的221萬元一舉增至325萬元，創歷史新高，科技大廠含金量遠超過其他產業，在高所得、高消費、高生育率加持下，買房跟著產業園區走，成為近年置產顯學。

台積電研發中心落腳寶山，8千名研發菁英即將進駐，帶動周邊住宅需求上升。(圖/宏道新竹帝寶)

然而台積電擴廠效應持續外溢，在竹科可建土地稀少之下，台積電轉移焦點至寶山地區，近期正式營運「全球研發中心」即落腳竹科寶山科環路，占地約18.7公頃，估計號召8000名研發菁英，這群來自海內外的研發軍團也將成為台積電啟動全球布局的強大後盾。

【獨棟二層美式別墅社區 竹科最超值建案】

相較竹北房價居高不下，竹科南側寶山地區仍位處4字頭水平，且近期甲山林集團於茄苳交流道旁推出的指標大案「宏道新竹帝寶」，不僅屬於有天有地、都會型的別墅產品，在壓低總價的市場中顯得彌足珍稀可貴，除為近年竹科市場前所未見的環境場域、空間尺度，在土地取得不易之情況下，全案總開發面積達18萬坪，規劃土地持份高的美式別墅、低公設比的7層新加坡式花園大樓產品，吸引不少科技新貴布局卡位，也成了消化竹科龐大住宅需求的超值標的！

「宏道新竹帝寶」為竹科生活圈少見的美式別墅產品，吸引對生活品質有所追求的科技貴族入手。(3D透視參考圖/宏道新竹帝寶)

「宏道新竹帝寶」近期即將釋出6-1、6-2區，其中美式別墅有別於台灣時下常見的透天產品，不走節省土地成本的大樓式建築，也不著眼高總銷的小坪數產品，給足消費者最完整的宜居規劃，除了獨棟獨院，且前有私人庭院及專屬家樹，遵循美國UL Solution健康建築標章興建養生樂活建築，以城市為輪廓打造全台首座申請世界級認證的健康智慧城市，大面積綠意環繞，將智慧科技導入生活，形塑出愜意的美式生活氛圍，打造屬於科技新貴的菁英大城，然而這批園區嬌客購屋品味自有風格，加上看準該案約8~10分鐘就能立即通勤竹科，也有許多外籍研發菁英指名購買！

以新竹市場為例，開發商以利益極大化為出發點，多採可售坪數高、可銷規模高的集合式住宅大樓產品，像是「宏道新竹帝寶」這類都會型的別墅規劃可預估在未來將會越來越少見，進一步觀察全台都會區房地產市場，也有同樣的趨勢正在發生，可以輕鬆入手買得起，亦可兼具交通、機能及願景的別墅產品日漸奇貨可居，而為了提供更高CP值的別墅產品，甲山林集團打造一站式的看房服務，不僅提供房產財經論壇，精準分析全台房市，並且從北到南精選優質別墅建案，讓消費者買房一次到位，買到未來賺到增值！