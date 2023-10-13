「台灣錢，淹腳目」的時代已過，如何讓錢滾錢？綜觀所有的資產類型，房地產除了保值抗通膨外，以現在穩健的建築工法更能有傳家之用，如今許多人在選擇購買房地產時，偏好別墅型產品，超低公設比，未來保值、增值潛力高。但以往透天別墅多在偏遠地區，近期興起的「都會型別墅產品」，基地周邊有商圈，兼具生活品質及便利性，其中最受人矚目的都會型別墅產品為新竹寶山特區的「新竹帝寶」，在竹北房價紀錄屢創新高情形下，與周邊相比還算是在低基期，未來將享有更大的房價增值發展空間。

【高資產族群鍾愛房地產 珍藏稀缺別墅社區】

除了一般自住、投資需求以外，置產族群動向也備受關注，國際情勢變化詭譎，中美兩大經濟體互相牽制，高資產族群財富配置在亂世當中首重「穩」，才能永續經營甚至具有傳承性，資產配置利於下一代規劃，根據勤業眾信聯合會計師事務所日前首度發布《台灣私人暨家族企業調查報告》當中提出，台灣家族企業在資產配置仍以現金、股票、債券等傳統投資及不動產為主，占比超過5成，另外，在「另類投資」項目中房地產投資高達45.1％，深受家族企業領導人青睞，可見台灣富豪對於房地產的情有獨鍾，未受政經情勢影響。

論高資產族群對於房地產的偏好，居住隱私會是關鍵，因此全台指標豪宅社區多戶數少、單層1~2戶為產品特性，但更有豪宅客群首愛別墅產品，原因無他，別墅供給量少，稀缺性引發收藏誘因，且獨棟有天有地，生活尊榮感十足，以價值層面來說，別墅透天型產品，公設比低，同樣總價能獲得更大的空間價值，室內也因為建物規劃設計相對虛坪少，能高效能運用，更能打造獨一無二的名墅藏品展現品味，是頂豪族群夢想中的家。

資料來源：愛山林行銷 中國時報/製表

小孩子才做選擇，我通通都要！以往在精華區建商大多會選擇蓋大樓產品，將銷售量能放到最大值，但近期也有建商為別墅透天客群打造特別的「都會型別墅」產品，在核心地段蓋高規格花園別墅，回家享有私密及大尺度的生活空間，外出採買也十分便利。

都會區寸土寸金，透天別墅型產品少見，也凸顯產品的稀缺性。(圖/甲山林天墅)

【都會型別墅採買零時差 出門便利回家全然放鬆】

以北部來說，基隆因鄰近東區門戶計畫發展，且房價位處低基期而成為房市熱區，位處安樂區的「樹學院」規劃77~103坪二層獨棟花園別墅，約15分鐘接軌南港生活圈，享受市中心少有的綠海環境。另外，新北市汐止區鄰近北市南港、內湖，快速連通台北市中心，吸引許多北市客移居，別墅案「美麗山林」、「天墅」都是規劃百坪上下的電梯別墅，兼具區段願景及生活便利尺度，再來淡水區除了首購天堂外，優質的自然環境也是退休置產族的優選，位於淡海新市鎮核心的「甲山林水公園」，規劃「獨棟泳池別墅」、「空中花園別墅」兩項百坪別墅產品，室內高坪效，使用空間近雙倍大。

「樹學院」近台62、基金交流道，近距東區鑲金商圈。(圖/樹學院)

百坪上下電梯別墅產品，若兼具生活便利性，十分受到高資產購屋族喜愛。(圖/美麗山林)

「水公園」正處於淡海新市鎮核心，為區域少見villa電梯別墅產品。(圖/水公園)

要論全台房價跳漲幅度最大的區域莫過於新竹縣市，竹北高鐵特區屢屢挑戰房價天花板，創造可說是「沒有最貴只有更貴」的紀錄，這樣的房市傳奇有賴於竹科新貴的購買力，但重視生活的科技人才其實更希望下班後的生活能完全放鬆，因此周邊寶山特區指標案「新竹帝寶」，推出二層美式獨棟別墅，不僅擁有鄰近竹科的交通便利性，社區內打造8座公園，優質的生活環境及產品規劃，成為竹科人的購屋首選。

往南走，看準中南部客群喜愛透天別墅，位於屏東市演藝廳旁的「甲山林花園帝寶」，推出市中心稀有5100坪別墅莊園。規劃空中泳池、峇里島庭園等10多項休閒設施，並引入專業飯店管理，提供10年代管免管理費。崗石電梯別墅72、87、114坪，媲美歐美星級度假村的規劃，再創別墅生活享受的新指標。